222 Millionen? That’s business!

Neues aus der mySPOX-Blogosphäre! In BLOG-BLICK präsentieren wir Euch ab jetzt regelmäßig ausgewählte Blogbeiträge aus der Community. Diesmal: Preview-Time, jede Menge Doppelmoral und ein dritter Geburtstag!

Nicht nur die neue Bundesliga-Saison kündigt sich an, auch die NFL-Season wirft ihre Schatten voraus. Zeit also, an die Previews zu gehen.

Unsere NFL-User analysieren die Teams und wagen die ultimativen Prognosen. Leseempfehlung (nicht nur) für Football-Fans, zum Beispiel:

Es ist DAS Aufreger-Thema dieser Tage. Neymars Wechsel zu PSG und die schamlose Ablösezahlung. 222 Millionen - Wahnsinn! Doch ist die Empörung wirklich angemessen oder muss man die Dinge nicht doch etwas differenzierter betrachten? User Edelreservist macht bei der allgemeinen Kritik eine gehörige Portion Doppelmoral aus. In seinem Blogbeitrag erklärt er warum!

Über den Neymar-Transfer kann sich Edelreservist nicht so wirklich aufregen, über die mangelnde Spannung in der Bundesliga dagegen schon. Er sieht die Bayern-Kontrahenten in der Pflicht und zitiert den Titan. Wir brauchen Eier, Eier brauchen wir. Na dann, Mahlzeit und klick!

Weiter, immer weiter! So lautet nicht nur das allgegenwärtige Mantra des besagten ehemaligen Nationaltorhüters. Unter dieses Motto lässt sich aus Talentfreis Live-Talk stellen. Der ultimative Dauerbrenner unter den mySPOX-Blogs erblickte vor inzwischen mehr als drei Jahren das Licht der Blog-Welt. In dem Sinne: Herzlichen Glückwunsch (nachträglich) zum Geburtstag.