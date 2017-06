Pause bis 2018?

Dienstag, 20.06.2017

Schlechte Nachrichten für die österreichischen Tennisfans: Tamira Paszek, langjährige Nummer eins des Landes, wird in absehbarer Zukunft nicht auf den Tennisplatz zurückkehren können. Wie die Vorarlbergerin auf Instagram bekannt gab, leidet sie unter einer chronischen Nervenkrankheit, die sie wohl bis Anfang kommenden Jahres außer Gefecht setzten wird. Paszek hatte zuletzt zweimal aufgeben müssen, jeweils in der ersten Runde der Turniere in Surprise (USA) und Croissy-Beaubourg (Frankreich).

Tamira Paszek wird in der aktuellen Weltrangliste auf Position 395 geführt. Gerade zu dieser Zeit des Jahres hat Paszek in den letzten Jahren oft ihr bestes Tennis gezeigt: 2012 hatte die 26-Jährige in Eastbourne gewonnen, ein paar Tage später in Wimbledon sensationell das Viertelfinale erreicht.

