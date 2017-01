"Babsi" Haas kriegt Duell mit "Petko"

Sonntag, 29.01.2017

Barbara Haas gibt in ihrem Auftaktspiel in der St.-Petersburg-Qualifikation nur drei Games ab

Die zweiten Qualifikationsrunden von Brisbane und Hobart und eine Auftaktniederlage in der Australian-Open-Vorausscheidung stehen für Barbara Haas im neuen Jahr bis dato zu Buche. Bei ihrem nächsten Start auf der großen Bühne hat die 20-Jährige jetzt erneut ihre erste Hürde im Kampf um ein Hauptbewerbs-Ticket genommen. Die junge Oberösterreicherin (WTA 155) besiegte in der ersten Qualifikationsrunde der St. Petersburg Ladies Trophy am Samstagabend die russische Wildcard-Akteurin Valeriya Pogrebnyak (WTA 964) mit 6:0, 6:3. In der zweiten der drei Runden bekommt sie es am Sonntag mit der topgelisteten Andrea Petkovic (WTA 56) zu tun. Die deutsche Publikumsfavoritin bezwang die Niederländerin Lesley Kerkhove (WTA 185) nach 1:4 mit Doppelbreak sowie 3:5- und 30:40-Rückstand, also Abwehr eines Satzballs, mit 7:6 (3), 6:1.

Haas hielt sich zu Beginn lediglich 77 Minuten lang auf und somit genauso lang wie Petkovic. Nach zwei beinharten, langen Returnspielen mit vier Spielbällen bzw. einem Spielball für ihre 18-jährige Herausfordererin stellte sie auf 3:0 mit Doppelbreak und gewann schließlich 14 der letzten 17 Punkte. Im zweiten Abschnitt ließ der Schützling von Österreichs Fed-Cup-Kapitän Jürgen Waber bei 1:1 noch zwei Breakchancen liegen, verlor ab dem 2:3 aber schließlich kein Game mehr und sicherte sich gar die letzten 14 Punkte der Partie. Haas sah sich in dieser dank guter Leistung in ihren Aufschlaggames mit keinem einzigen Breakball konfrontiert, gab bloß elf Punkte bei eigenem Service ab, vier davon per Doppelfehler. Ihr sind hiermit immerhin 13 WTA-Zähler sicher. Gegen Petkovic geht es um fünf weitere, sie ist hierbei freilich ganz klare Außenseiterin gegen die ehemalige Nummer neun der Welt.

