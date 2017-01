"Babsi" Haas scheitert an "Petko"

Sonntag, 29.01.2017

Einzig bei den Australian Open in Melbourne war sie an ihrer ersten Aufgabe gescheitert, nun ist Barbara Haas - wie schon in Brisbane und Hobart - bei ihrem vierten Turnierstart 2017 ein drittes Mal in der zweiten Runde der Qualifikation ausgeschieden. Nach ihrem Auftaktsieg zu Beginn am Samstagabend musste sich die 20-Jährige bei der St. Petersburg Ladies Trophy am Sonntagnachmittag vom WTA-Premier-Hartplatz-Hallenevent in Russland verabschieden, die Oberösterreicherin (WTA 155) zog gegen die topgesetzte Deutsche Andrea Petkovic (WTA 56) nach 1:30-stündiger, phasenweise guter Gegenwehr mit 3:6, 4:6 den Kürzeren. Sie muss sich daher mit 13 WTA-Punkten begnügen.

