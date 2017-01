Serena Williams wieder Nummer 1

Montag, 30.01.2017

Serena Williams (USA) ist nach ihrem Australian-Open-Sieg am Samstag seit diesem Montag auch offiziell wieder die Nummer eins der Damen, vor ihrer Vorgängerin Angelique Kerber. Bei den Herren kehrt Melbourne-Triumphator Roger Federer (Schweiz) wieder zurück in die Top Ten der Weltrangliste.

Williams, die mit ihrem 23. "Major"-Coup Steffi Graf als Rekordsiegerin abgelöst hatte, verdrängt mit 7780 Punkten Kerber auf Rang zwei. Die Deutsche, die in Australien als Titelverteidigerin im Achtelfinale gescheitert war, muss den Thron nach 20-wöchiger Regentschaft mit 7115 Zählern wieder räumen. Auf den dritten Platz rückt die Tschechin Karolina Pliskova (5270) vor. Barbara Haas rutscht von 155 auf 159 ab, bleibt aber weiterhin Österreichs Nummer eins vor der ums Comeback kämpfenden Tamira Paszek (von 161 auf 177).

Thiem weiterhin Achter

Auch für Federer hat sich der 18. Grand-Slam-Erfolg ausgezahlt. Mit 3260 Punkten rückt der Schweizer nach seinem Finalsieg gegen Dauerrivale Rafael Nadal von Rang 17 auf zehn vor, der spanische Finalist von neun auf sechs. Angeführt wird das Ranking weiterhin vom Briten Andy Murray, der in Melbourne im Achtelfinale überraschend gescheitert war. Neue Nummer drei hinter dem Serben Novak Djokovic, der sensationell schon in Runde zwei ausgeschieden war, ist Federers Landsmann Stan Wawrinka, der den Kanadier Milos Raonic überholt.

Dominic Thiem ist, nachdem er in Down Under erstmals ins Achtelfinale vorgedrungen war, weiterhin Achter und damit nun Österreichs einziger Top-100-Spieler, da Gerald Melzer von 87 auf 109 abrutscht. Dessen Bruder Jürgen Melzer (von 300 auf 258), der nach gemeisterter Qualifikation in der ersten Hauptrunde in vier Sätzen am späteren Sieger Federer gescheitert war, ist wieder die Nummer drei im Lande.

