"Babsi" Haas' Premiere mit Teilerfolg

Samstag, 31.12.2016

Zum Auftakt der neuen Saison ging Barbara Haas zum ersten Mal überhaupt bei einem WTA-Premier-Turnier an den Start. Die Premiere hat für die heimische Zukunftshoffnung immerhin einen Teilerfolg gebracht: Denn nach einem überraschenden wie auch beachtlichen Coup über eine Top-100-Verteterin, nämlich die frühere Weltranglisten-23. Su-Wei Hsieh (WTA 87) aus Taiwan, ist die 20-Jährige beim Brisbane International, am Samstag in der Früh nach MEZ, in der zweiten Runde der Qualifikation ausgeschieden. Die junge Oberösterreicherin (WTA 154) unterlag der erfahrenen, 31 Jahre alten US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands (WTA 177), aktuell Nummer fünf der Welt im Doppel, nach rund 76-minütigem Widerstand mit 3:6, 2:6 - und beging Silvester damit mit einer Niederlage.

Mattek-Sands ließ im gesamten Match bloß drei Breakbälle gegen sich zu, alle im ersten Satz, alle von Haas vergeben - selbst nützte die Ex-Weltranglisten-30. ihre einzige Möglichkeit. Im zweiten Durchgang hatte die Österreicherin darauf keine mehr, ihre Gegnerin schlug im ersten und siebten Spiel als Rückschlägerin zu und machte den Sack souverän zu. Dennoch darf sich Haas über 13 WTA-Punkte freuen. Dank dieser wird der Schützling von Österreichs Fed-Cup-Kapitän Jürgen Waber im WTA-Ranking am 9. Jänner die ums Comeback kämpfende Tamira Paszek an der Spitze ablösen und erstmalig die Nummer eins im Lande. Nach möglicherweise noch einem Auftritt in der Hobart-Qualifikation wird Haas bei zeitgerechter Beendigung ihres Ausflugs darauf ihr Debüt in der Vorausscheidung der Australian Open in Melbourne feiern - an allen anderen Grand-Slam-Turnieren hatte sie 2016 bereits teilgenommen.

