Fed Cup: Grabher bringt Österreich in Führung

Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finals Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 Delray Beach Open Men Single ATP Florida: Tag 3

Julia Grabher hat das österreichische Fed-Cup-Team im zweiten Spiel der Europa/Afrika-Zone in Tallinn gegen die Türkei mit 1:0 in Führung gebracht. Die 21-Jährige gewann ihr Match gegen Basak Eraydin nach hartem Kampf in 2:33 Stunden mit 5:7, 6:4, 7:5. In der zweiten Partie spielt am Donnerstagmittag die von einem Magen-Darm-Virus genesene Barbara Haas. Das Doppel bildet den Abschluss.

Die ÖTV-Damen hatten am Mittwoch in Gruppe 1 ihren Auftakt gegen Polen knapp mit 1:2 verloren. Im Vorfeld hatte Teamchef Jürgen Waber den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Abschließender Gruppengegner ist am Freitag Lettland mit French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko, die allerdings am Mittwoch überraschend ihr Einzel gegen die türkische Spitzenspielerin Cagla Buyukakcay verloren hatte.

Im Vorjahr hatte das Team Austria, auch dank dreier Single-Punkte von Barbara Haas, das Turnier auf dem beachtlichen fünften Platz beendet. In je zwei Vierer- und Dreiergruppen werden in Tallinn die Gruppenspiele ausgetragen. Aus den vier Staffelsiegern werden zwei Teams ermittelt, die sich für die Weltgruppen-Playoffs im April qualifizieren. Die jeweils Gruppenletzten müssen gegen den Abstieg in die Europa/Afrika-Zone, Gruppe 2, spielen. Zwei Mannschaften steigen ab. Die Drittplatzierten der Vierergruppen tragen keine Platzierungsspiele aus.