Vom 14. September bis 16. September stehen sich beim Davis Cup Österreich und Australien gegenüber. Hier erfahrt ihr, welche Partien am heutigen Freitag auf dem Programm stehen und wo ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt.

Zum Auftakt werden am heutigen Freitag zwei Einzel absolviert. Am Samstag steht dann ein Doppel auf dem Programm, ehe am Sonntag erneut zwei Einzel gespielt werden würden.

Davis Cup heute live: Österreich gegen Australien im TV und Livestream sehen

Die Partien werden sowohl in Deutschland als auch in Österreich auf DAZN übertragen. Gleichzeitig überträgt der österreichische TV-Sender ORF Sport Plus die Matches.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der grundsätzlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangbar ist.

Eine Mitgliedschaft bei DAZN kostet im Monat 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist.

Davis Cup heute live: Dominic Thiem eröffnet für Österreich

Die Partien werden vom 14.09. bis 16.09. in Graz ausgetragen. Am Freitag eröffnet Dominic Thiem für Österreich. Diese Partien stehen heute auf dem Programm.

Voraussichtliche Uhrzeit Spieler Österreich Spieler Australien 11 Uhr Dominic Thiem Jordan Thompson 13 Uhr Dennis Novak Alex De Minaur

Davis Cup heute live im Liveticker verfolgen

Wer die Partien nicht im TV oder Livestream sehen kann oder will, kann das Geschehen bei SPOX verfolgen. SPOX bietet Liveticker zu zahlreichen Sport-Events an und so werden auch die Davis-Cup-Spiele zwischen Österreich und Australien live übertragen. Das sind die Links: