Ofner gegen Medvedev chancenlos - Russland im Davis Cup gleicht aus

Davis Cup Men National_team Live Italien -

Frankreich: Tag 1 Davis Cup Men National_team Live Spanien -

Deutschland: Tag 1 Family Circle Cup Women Single Live WTA Charleston: Viertelfinale Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Viertelfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale

Sebastian Ofner hat das zweite Einzel im Davis-Cup-Playoff-Spiel in Moskau gegen Daniil Medvedev glatt verloren. Damit steht es nach dem ersten Tag 1:1.

Ofner war nach dem Sieg von Dennis Novak mit viel Rückenwind in die Partie gegangen, konnte den in der ATP-Weltrangliste an Position 49 geführten Daniil Medvedev aber zu keinem Zeitpunkt gefährden. Nach weniger als einer Stunde hatte sich der Russe mit 6:1 und 6:2 durchgesetzt.

Damit geht die Partie ausgeglichen in den Samstag: Für Österreich hat Stefan Koubek im Doppel mit Jürgen Melzer ud Philipp Oswald zwei erfahrene Spieler nominiert, die Russen wollen mit Karen Khachanov und Evgeny Donskoy kontern. Die möglichen Einzel-Partien lauten Ofner gegen Rublev und Novak gegen Medvedev.

Österreich war ohne seine beiden nominell besten Spieler, Dominic Thiem und Gerald Melzer, zur Partie nach Russland gereist. Thiem erholt sich derzeit von einer Knöchelverletzung, Melzer hatte aus freien Stücken abgesagt.