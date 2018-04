Davis Cup: Austria-Team in den Playoffs gegen Australien

Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Viertelfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Halbfinale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale US Men's Clay Court Championship Men Single ATP Houston: Finale Fed Cup Women National_team Deutschland -

Österreichs Davis-Cup-Team trifft in den Playoffs um den Sprung in die Weltgruppe vom 14. bis 16. September 2018 Zuhause auf Australien. Das ergab die Auslosung am Dienstag in London.

Das australische Team hat die Davis-Cup-Trophäe bisher 28 Mal gewonnen - zuletzt 2003. In der ersten Runde im Februar diesen Jahres hatte das Quartett von Kapitän Lleyton Hewitt in Brisbane mit 1:3 gegen die deutsche Auswahl verloren. Damals spielten Nick Kyrgios und Alex de Minaur die Einzel für die Equipe aus Down under.

Österreich hatte sich am vergangenen Wochenende ohne Spitzenspieler Dominic Thiem und die etatmäßige Nummer zwei Gerald Melzer mit 3:1 gegen Gastgeber Russland in Moskau durchgesetzt. Sollte die Alpenrepublik das Duell im September gewinnen, würde sie erstmals seit 2013 wieder in die Bel Etage des Davis Cups zurückkehren.

Jürgen Melzer war der Held von Moskau

Comebacker Jürgen Melzer hatte sich am vergangenen Wochenende zum Held von Moskau aufgeschwungen. Der legendäre Linkshänder, vor kurzem erst beim Challenger in Marbella nach neunmonatiger Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt, siegte im dritten Einzel mit 6:3, 3:6 und 6:3 gegen Evgeny Donskoy.

Für einen rot-weiß-roten Sensationsauftakt hatte am Tag zuvor ausgerechnet Debütant Dennis Novak (ATP-Nr. 195) gesorgt, der Andrey Rublev, die Nummer 35 im ATP-Ranking und einer aus der NextGen-Garde, in zwei Sätzen mit 7:6, 6:4 bezwang.