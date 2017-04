Nur noch 1:2 - die Chance lebt!

Samstag, 08.04.2017

Noch ist alles drin für Österreichs Davis-Cup-Herren! Julian Knowle und Jürgen Melzer haben das weißrussische Team um Max Mirnyi und Yaraslav Shyla mit 6:4, 7:6 (6), 6:7 (3), 6:4 besiegt und auf einen Gesamtstand von 1:2 verkürzt. Melzer war hierbei erst kurzfristig für den verletzten Alexander Peya eingesprungen.

Die Entscheidung fällt nun am Sonntag in den Schlusseinzeln. Gewinnt Österreich, geht es vom 15. bis 17. September in den Play-offs um den Einzug in die Weltgruppe. Im Falle einer Niederlage würde gegen Rumänien das erste von zwei möglichen Spielen um den Verbleib in der Weltgruppe 1 anstehen.

Die Österreicher waren während des gesamten Matches näher am Sieg dran, erarbeiteten sich mehr Chancen als ihre Gegener. Am Ende war es Jürgen Melzer vorbehalten, bei eigenem Aufschlag den lebensnotwendigen Punkt für die Österreicher sicherzustellen, den Rückhand-Volley der langjährigen österreichischen Nummer eins konnte Mirnyi nicht mehr retournieren. Der Jubel von Knowle und Melzer fiel indes verhalten aus - die großen Aufgaben warten am Sonntag.

Gerald Melzer wird da den Auftakt gegen Ilya Ivashla machen, sollte der Österreicher gewinnen, kommt es zwischen Egor Gerasimow und Jürgen Melzer zum Showdown.

