Aus und vorbei - Österreich verliert

Sonntag, 09.04.2017

Das österreichische Davis-Cup-Team hat das Play-Off-Match in Weissrussland verloren. Nachdem Jürgen Melzer und Julian Knowle am Samstag im Doppel noch den Anschluss hergestellt hatten, verlor Gerald Melzer auch sein zweites Einzel. Ilya Ivashka setzte sich mit 7:6, 3:6, 6:3 und 6:1 durch und sicherte seinem Team eine Chance auf den Aufstieg in die Weltgruppe.

Nach dem verlorenen ersten Satz kam Gerald Melzer besser ins Match, sicherte sich den zweiten Durchgang und startete auch stark in Satz drei. Ivashka, der am Freitag auch Jürgen Melzer besiegt hatte, drehte die Partie aber, ließ dem in der Weltrangliste weit besser platzierten Österreicher am Ende keine Chance.

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek musste bekanntermaßen auf seinen Spitzenspieler Dominic Thiem verzichten, Jürgen Melzer erklärte sich zum Start in Minsk bereit, obwohl er vor wenigen Tagen erstmals Vater geworden ist. Der ältere der Melzer-Brüder musste im Doppel für Alexander Peya einspringen, am Sonntag hätte er das Comeback vollenden sollen. Nach der Niederlage von Gerald Melzer ist es dazu nicht mehr gekommen.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste