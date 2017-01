Mrsic in Oberpullendorf vor ITF-Premierentitel

Samstag, 21.01.2017

Mit den Einzel-Finalspielen am Sonntag geht das diesjährige Sport-Hotel-Kurz Junior Classic zu Ende. Insgesamt nahmen 174 SpielerInnen an diesem ITF-U18-Turnier teil. Es wurden über eine Woche lang tolle Matches geboten - mit aus rot-weiß-roter Sicht teils auch ziemlich erfreulichen Ergebnissen. Allen voran durch Luka Mrsic: Der Niederösterreicher vom TC Wiener Neudorf konnte sich fürs Endspiel im Burschen-Wettbewerb qualifizieren. Mit einem 6:1,-6:2-Sieg über den Slowaken Filip Kucbel setzte sich die Nummer 13 des Turniers im Halbfinale klar durch. Der Gegner des 16-Jährigen im Titelmatch heißt Frederico Arnaboldi. Der auf 15 gesetzte Italiener (Nummer eins seiner Altersklasse in Italien) setzte sich gegen die Nummer sieben des Turniers, Amadatus Admiraal (Niederlande), mit 6:2, 6:4 durch. Von den weiteren Österreichern im Hauptfeld schaffte es Luca Maldoner (Tirol) als Lucky Loser ins Achtelfinale, in die zweite Runde kamen Sandro Kopp (Tirol) nach einem Coup gegen den Topgesetzten, Stefan Auinger (Oberösterreich) und Leon Roider (Wien).

Beachtliches Debüt von Kraus

Im Mädchen-Wettbewerb heißt das Finale Lenka Stara (Slowakei/3) gegen Federica Rossi (Italien/12). Die Italienerin Rossi setzte sich im Halbfinale gegen die Wienerin Sinja Kraus (WAT Ottakring), die bei ihrem ITF-Debüt mit 14 Jahren davor vier teils bemerkenswerte Siege gefeiert hatte, nach hartem Kampf in drei Sätzen (5:7, 6:3, 7:5) durch. Stara nahm die Nummer eins des Turniers, Manon Leonard (Frankreich), deutlich mit 6:2, 6:2 aus dem Turnier. Die weiteren österreichischen Starterinnen im Hauptbewerb schlugen sich teilweise tapfer. Qualifikantin Elena Griessner (Steiermark) präsentierte sich hervorragend und schied erst im Viertelfinale gegen Stara aus, wie Anna Gross, die wie die Oberösterreicherin Daniela Böhm in Runde zwei ausschied.

Doppelbewerbe als Italien-Festspiele

Bereits am Samstag gingen die Doppelbewerbe zu Ende. Bei den Mädchen holte sich die Paarung Federica Rossi und Elisa Visentin (Italien/3) mit 6:3, 7:5 den Sieg gegen die topgesetzten Dainah Cameron (Niederlande) und Emelie Luisa Schwarte (Deutschland). Die Österreicherinnen kamen nicht übers Viertelfinale hinaus. Ein rein italienisches Finale gab es im Burschen-Doppel. Der Sieg ging an die Paarung Federico Rebecchini und Nicola Vidal (4), die sich gegen Frederico Arnaboldi und Gabriele Bosio (3) mit 6:3, 7:6 (0) durchsetzten. Aus österreichischer Sicht erreichte der burgenländische Lokalmatador Tobias Pürrer (TC Sport-Hotel-Kurz) an der Seite von Lukas Seidler das Viertelfinale, dort mussten sie sich allerdings nach hartem Kampf den späteren Finalisten Arnaboldi/Bosio geschlagen geben. Bis ins Semifinale schaffte es die Paarung Stefan Andrejic (Niederösterreich) und Luca Maldoner, wo sie den späteren Siegern Rebecchini/Vidal unterlagen.

Die Einzelfinals am Sonntag ab 9:30 Uhr MEZ hier in den Livescores.

Hier die Ergebnisse und Spielpläne aus Oberpullendorf.