ITF-Tour-Round-up: Miedler mit Titel, Novak mit Finale

Lucas Miedler hat in Sharm El Sheik zugeschlagen, Dennis Novak ein Finale in Antalya erreicht.

Miedler siegte beim dem mit 15.000 US-Dollar dotierten Future in Ägypten mit 6:3, 6:4 im Finale gegen den an zwei gesetzten Karim-Mohamed Maamoun und gewann somit sein sechstes Future-Turnier im Einzel - sein zweites in diesem Jahr. Im Viertelfinale hatte der 21-Jährige beim Stand von 6:3, 4:1 von der Aufgabe des topgesetzten Aldin Setkic profitiert.

Dennis Novak kam beim ebenso mit 15.000 US-Dollar dotierten Event in der Türkei ins Endspiel, unterlag dort jedoch dem ungesetzten Juan Pablo Varillas mit 4:6, 4:6. Im Semifinale hatte der an zwei notierte Novak einen knappen Erfolg über Peter Torebko gefeiert - hier behielt er mit 1:6, 6:2 7:6 (6) am Ende die Nerven.