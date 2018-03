Gelungener Auftakt für Sebastian Ofner in Chile

Sebastian Ofner hat beim mit 50.000 US-Dollar dotierten ATP-Challenger-Turnier in Santiago de Chile die erste Runde gemeistert.

Es geht weiter aufwärts für Sebastian Ofner: Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Sao Paulo war der Wimbledon-Sensationsmann von 2017 in der Vorwoche nach überstandener Qualifikation erst im Achtelfinale an Pablo Cuevas gescheitert. Zuvor hatte der Steirer mit seinem Erstrundensieg gegen Marco Cecchinato eine sechsmonatige Durststrecke ohne Matcherfolg auf Tour-Ebene beendet.

Den Schwung aus Brasilien konnte Ofner nun auch über die Anden nach Chile transportieren. Mit 6:4, 2:6 und 6:4 setzte sich der Weltranglisten-140. beim Sandplatz-Challenger in Südamerika gegen den chilenischen Wildcard-Inhaber Gonzalo Lama durch.

In der zweiten Runde trifft der 21-Jährige aus Bruck an der Mur auf den Sieger der Partie zwischen Thiago Monteiro (Brasilien/6) und dem italienischen Qualifikanten Gian Marco Moroni.

