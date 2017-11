Das nächste Halbfinale

Ein paar Tage nach seinem Triumph in Lima steht Gerald Melzer schon wieder unter den letzten Vier eines Challenger-Turniers: Diesmal in Guayaquil.

Gerald Melzers Lauf auf der ATP-Challenger-Tour hält weiter an: Österreichs Nummer zwei hatte im Viertelfinale von Guayaquil mit Roberto Quiroz auch Ecuador beim 6:1 und 6:4 keine Probleme und steht bereits im Halbfinale. Nicht einmal eine Stunde dauerte die Affäre, während der Melzer lediglich einen Breakball abwehren musste, sich selbst allerdings gleich dreimal den Aufschlag seines Gegners holte.

In der Vorschlussrunde wartet auf den an Position sieben gesetzten Melzer, der vergangene Woche in Lima reüssiert hatte, mit Hugo Dellien aus Bolivien ein Mann, der erst als Nachrücker in das Hauptfeld der mit 50.000.- US Dollar dotierten Veranstaltung gekommen war.

Beim Challenger im deutschen Eckental steht Sebastian Ofner im Viertelfinale, der Wimbledon-Überraschungsmann trifft dort am heutigen Freitag auf den Bosnier Mirza Basic.