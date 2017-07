Lenny Hampel siegt in Telfs

Lenny Hampel bleibt 2017 auf einem erfolgreichen Weg: Beim Heimspiel in Telfs siegte er im Endspiel gegen Landsmann Pascal Brunner und holte seinen zweiten ITF-Titel des Jahres.

Das Finale war das Duell der Topgesetzten in Telfs, Hampel gewann in drei Durchgängen mit 4:6, 6:4, 6:3 und zeigte hierbei eine kalte Schnauze: Sechs Breakbälle erspielte er sich, fünf davon nutzte er. Im Laufe des Turniers siegte Hampel unter anderem gegen Qualifikant Jonas Trinker und Alexander Erler. Nach seinem Finale in Basilicanova/Italien in der Vorwoche steht Hampel somit bei neun Siegen in den letzten zehn Spielen und wird sich so bei einem Career-High von Rang 365 einstellen.

Ein Halbfinale gab es zudem für Dennis Novak in Usti Nad Oclici/Tschechien, dort unterlag er dem topgesetzten Marek Jaloviec.