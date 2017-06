Zwei aus drei bei den Challengern

Dienstag, 20.06.2017

Michael Linzer hat es in Poprad Tatry spannend gemacht: er besiegte den Tschechen Petr Michnov nach 3:26 Stunden mit 6:7 (5), 7:6 (9) und 6:4. Dabei gelang Linzer im dritten Satz das einzige Break des Matches. Ebenfalls eine Runde weiter ist Andreas Haider-Maurer. Dessen Gegner Lorenzo Sonego musste beim Stand von 4:6, 6:3 und 2:0 aus Sicht des Österreichers aufgeben.

Ausgeschieden ist hingegen Jürgen Melzer in Ilkley: Österreichs langjährige Nummer eins unterlag dem Australier John Millman, der im vergangenen Jahr bei den US Open Dominic Thiem in einen fünften Satz gezwungen hatte, mit 6:7 (3) und 4:6.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste