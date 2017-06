Haider-Maurer qualifiziert sich für Todi

Sonntag, 18.06.2017

Andreas Haider-Maurer hat den größten Erfolg seit seiner Rückkehr in den Tennis-Tourbetrieb gefeiert: Beim Challenger in Todi siegte er dreimal in der Qualifikation - zunächst gegen die Italiener Alessio de Bernardis und gegen Omar Gicalone, dann gegen den Franzosen Laurent Lokoli.

Im Hauptfeld trifft Haider-Maurer, aufgrund seiner langen Auszeit ohne ATP-Ranking, auf den italienischen Wildcard-Inhaber Lorenzo Sonego, Nummer 347 der Welt.

Todi ist erst das dritte Turnier von Haider-Maurer im Jahr 2017, die Saison 2016 verpasste er aufgrund einer Verletzung komplett.