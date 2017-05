Drei Österreicher in Future-Endspielen

Sonntag, 14.05.2017

Deutsch-österreichisches Finale beim ITF-Future in Antalya: Der an Position drei gesetzte Marc Sieber trifft im Endspiel auf Dennis Novak. Sieber setzte sich im Halbfinale gegen Ryan James Storrie aus Großbritannien durch, Novak nahm den Topfavoriten, Gleb Sakharov aus Frankreich, aus dem Turnier.

Auch David Pichler hat beim mit 15.000 US Dollar dotierten Future-Turnier im ungarischen Zalaegerszeg das Endspiel erreicht. Pichler besiegte im Halbfinale Nicola Cacic aus Serbien und trifft im sonntäglichen Finale auf den an Position eins gesetzten Attila Balasz. Michael Linzer spielt bei den Hammamet Open in Tunesien ebenfalls um den Turniersieg: Der topgesetzte 27-Jährige setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Goncalo Oliveira aus Portugal durch und spielt im Finale gegen den Franzosen Thomas Brechemier.