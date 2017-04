Geburtstagskind Knowle feiert doppelt

Sonntag, 30.04.2017

So stellt man sich wohl den perfekten Geburtstag vor: Julian Knowle gewann an der Seite von Igor Zelenay das mit 43.000 Euro + H dotierte Sandplatz-Challenger in Francaville. Im Finale siegte die viertgesetzte österreichisch-slowakische Paarung mit 2:6, 6:2, 10:7 gegen Kevin Krawietz/Rameez Junaid (Deutschland/Australien). Für Knowle, aktuell die Nummer 78 im Doppel-Ranking, war es bereits der zweite Challenger-Titel in dieser Saison nach Bergamo im Februar.

Sam Weissborn musste mit seinem kroatischen Partner Dino Marcan ebenfalls einen Satzrückstand drehen. Das an Position vier gesetzte Duo siegte im Endspiel des mit 150.000 US-Dollar + H dotierten Challengers von Anning 6:3, 3:6, 10:7 gegen Steven De Waard/Blaz Kavcic (Australien/Slowenien). Weissborn verbessert sich in der Doppel-Weltrangliste auf Position 77 - neuer Karrierebestwert! Für den 25-jährigen Wiener war es der vierte Titelgewinn auf der Challenger-Tour.

Jürgen Melzer kam beim Challenger in Tallahassee (USA) nicht über das Achtelfinale hinaus. Gegen Stefan Kozlov (USA/7) verlor der frühere Top-Ten-Spieler 6:2, 3:6, 4:6.

