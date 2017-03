"Luci" Miedler verpasst die Krönung

Sonntag, 12.03.2017

Lucas Miedler scheitert in Faro an der letzten Hürde zum doppelten Turniersieg

Durch ein Einzel-Halbfinale und Doppelfinale in Vale do Lobo hatte er in der Vorwoche beim vierten Saisonantritt endlich seine bisherige Sieglosigkeit (auf internationaler Ebene) beendet. Beim zweiten Stopp seines Portugal-Trips ist es für Lucas Miedler nun sogar noch weit besser gelaufen, denn der 20-Jährige ist bei einem weiteren 15.000-US-Dollar-Hartplatzevent in Faro an der Algarve nach dem Doppeltriumph vom Samstag erst durch die letzte Hürde am Double gehindert worden. Der sechstgelistete Niederösterreicher (ATP 403) unterlag am Sonntag, am späten Nachmittag nach MEZ, im Endspiel in der Einzelkonkurrenz dem topgesetzten Belgier Yannick Mertens (ATP 242) nach 82 Minuten Spielzeit recht klar mit 4:6, 2:6. Der 20-Jährige verpasste hiermit den vierten Einzeltitel seiner Karriere bei einem ITF-Future.

Miedler hatte bis dahin nur den ersten Satz seiner Erstrunden-Partie verloren, Mertens war gar gänzlich ohne Satzverlust geblieben. Woran sich auch im Finale nichts verändern sollte: Zwar konnte die österreichische Zukunftshoffnung bei 2:2 die ersten drei Breakbälle noch abwehren und kämpfte sich nach dem Break für Mertens zum 4:3 samt Spielball zum 5:3 auf 4:4 zurück. Ein weiterer Serviceverlust war aber nicht mehr wettzumachen. Im zweiten Satz glich Miedler nach einem 2:1 und 40:15 für Mertens nochmals auf 2:2 aus, gewann darauf jedoch kein Spiel mehr und gab drei der letzten vier Games dabei zu null ab. Trotzdem kann sich der Schützling von Ex-Muster-Macher Ronnie Leitgeb neben dem 25. internationalen Herren-Doppelpokal in seiner jungen Laufbahn über zehn ATP-Punkte für die Einzel-Weltrangliste und die Rückkehr in die Top 400 in dieser freuen. Nach seinem bis zum Herbst fast komplett verpatzten Vorjahr wäre weiteren Verbesserungen zudem Tür und Angel geöffnet.

Hier die Ergebnisse und Spielpläne aus Faro.

Lucas Miedler im Steckbrief