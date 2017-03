Jürgen Melzer stürmt zum Finalsieg

Sonntag, 05.03.2017

Gerade erst vor drei Wochen hatte er in Budapest mit nur einem Satzverlust den vierten ATP-Challenger-Titel in seiner so langen, erfolgreichen Karriere erobert. Dem ist jetzt sogleich der fünfte gefolgt: Jürgen Melzer hat am Sonntagabend auch den ATP-Challenger in Wroclaw für sich entschieden, und das diesmal sogar ohne Satzverlust. Der achtgesetzte Niederösterreicher (ATP 203) setzte sich im großen Finale des 85.000-Euro+H-Hartplatz-Hallenturniers in Polen beim ersten Duell mit dem mit einer Wildcard ausgerüsteten Lokalmatador Michal Przysiezny (ATP 402) nach 67 Minuten Spielzeit souverän mit 6:4, 6:3 durch.

Zuvor hatte Melzer bereits in Mönchengladbach 2001, Boca Raton 2004, Dallas 2013 und vor kurzem in Ungarns Hauptstadt triumphiert. Mit diesem abermaligen Coup stellte der Deutsch-Wagramer auch die Anzahl seiner Turniersiege auf der ATP-Tour ein. Der Schützling von Jan Velthuis kassierte dafür 12.250 Euro Preisgeld bzw. 100 ATP-Punkte, mit denen er sich in der Weltrangliste am Montag ganz deutlich zurück unter die Top 200 schieben wird, bis auf Rang 157. Dass nach seiner Schulteroperation im November 2015 mit nunmehr 35 Jahren sogar der Kurs in Richtung Top 100 mehr als stimmt, zeigt das "Race to London" für 2017 freilich noch mehr, dort wird sich der Ex-Weltranglisten-Achte auf Platz 51 verbessern.

