Melzer vor Duell mit Janowicz

Dienstag, 28.02.2017

Nach dem vierten ATP-Challenger-Titel seiner Karriere in Budapest war er beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Marseille trotz Satzführung in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert. Bei seinem nächsten Challenger-Start in Wroclaw hat Jürgen Melzer aber auf die Siegerstraße zurückgefunden: Einen Tag nach Sebastian Ofner, dem ein Hauptfeld-Premierenerfolg auf der Ebene gelungen war, hat auch der 35-Jährige beim 85.000-Euro+H-Hartplatz-Hallenturnier in Polen das Achtelfinale erreicht. Der achtgelistete Niederösterreicher (ATP 203) bezwang zum Auftakt den aufschlagstarken Deutschen Mats Moraing (ATP 417) in 62 Minuten mit 6:4, 6:4. Jetzt könnte ihm ein Zweitrunden-Duell mit dem Lokalmatador Jerzy Janowicz blühen, gegen den er eine 1:1-Bilanz aufweist. Der Ex-Weltranglisten-14. (ATP 188) hatte letzte Woche den ATP-Challenger in Bergamo für sich entschieden und scheint, nach Verletzungsbeschwerden, wieder Fahrt aufzunehmen, doch muss in seiner Heimat erst noch sein Auftaktspiel gewinnen.

Melzer agierte gegen Moraing bei eigenem Service äußerst souverän und ließ im ganzen Spiel keinen einzigen Breakball gegen sich zu. Lediglich die eigene Chancenauswertung - er nützte zwei von elf Breakmöglichkeiten - war noch etwas ausbaufähig, auf dem pfeilschnellen Belag jedoch auch den zumeist starken Aufschlägen seines Gegners geschuldet, der 20 Asse und mit teils über 220 km/h aufschlug und 86 Prozent der Punkte übers erste Service holte. Das zweite Service von Moraing (26 Prozent der Punkte gewonnen) montierte Melzer dafür gnadenlos ab und schaffte letztlich Breaks sofort im ersten Game sowie nach einem Fußfehler-Doppelfehler seines Kontrahenten zum 4:3. Im Doppelbewerb ist der Deutsch-Wagramer später mit dem 42 Jahre alten Vorarlberger Julian Knowle im Einsatz.

