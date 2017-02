"Sam" Weissborn nimmt Grand Slams ins Visier

Montag, 13.02.2017

Von Manuel Wachta aus Budapest

In drei ihrer vier Partien mussten sie ins Match Tiebreak gehen, unterm Strich stand jedes Mal das Happy End: Mit einem 6:3, 3:6, 16:14 gegen Blaz Kavcic (Slowenien) und Franko Skugor (Kroatien), nach der Abwehr von drei Matchbällen, haben Tristan-Samuel Weissborn und sein neuer, kroatischer Doppelpartner Dino Marcan am Sonntagnachmittag den ATP-Challenger in Budapest für sich entschieden. Für den 25-jährigen Niederösterreicher war es der vierte Erfolg auf dieser Ebene, der ihn in der Doppel-Weltrangliste von Platz 98 auf 88 brachte, dicht hinter sein Career High von Rang 84. Doch das soll nur der Anfang gewesen sein: Im tennisnet.com-Videointerview nach dem Sieg stellte Weissborn klar, dass die künftig noch weitaus häufigere Teilnahme an den Grand-Slam-Turnieren und das Erreichen des dazu erforderlichen Rankings die größten Ziele sind. Und erzählte von den Schwierigkeiten des Lebens als Doppelspezialist - die sich für ihn glücklicherweise etwas geringer als für viele andere Kollegen darstellen.

Tristan-Samuel Weissborn im Steckbrief