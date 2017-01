Um 2 Punkte am Auftakt-Aus vorbei

Dienstag, 10.01.2017

Gerald Melzer schrammt beim ATP-Challenger in Canberra nur haarscharf am Aus vorbei

So knapp liegt's heutzutage im Herrentennis beisammen. Im Achtelfinale des ATP-Turniers in Doha hatte er dem Weltranglisten-Ersten Andy Murray beim 6:7 (6), 5:7 alles abverlangt. Nur sechs Tage danach wäre für Gerald Melzer beinahe die Nummer 634 der Welt ein Stolperstein geworden. Doch der 26-Jährige hat beim ATP-Challenger in Australiens Hauptstadt, Canberra im Südosten des Landes, mit großer Mühe eine Erstrunden-Niederlage abwenden können. Der zweitgesetzte Niederösterreicher (ATP 84) zwang beim 75.000-US-Dollar-Hartplatzevent den 19 Jahre jungen Australier Daniel Nolan (ATP 634) nach 2:34-stündigem Kampf mit 4:6, 7:5, 7:6 (6) in die Knie.

Österreichs Nummer zwei trennten im Tiebreak des dritten Abschnitts nur zwei Punkte vom Auftakt-Aus. Nun geht's im Achtelfinale gegen Aufschlaggeschwindigkeits-Weltrekordhalter Sam Groth (ATP 179), der 29-jährige Australier besiegte den Inder N. Vijay Sundar Prashanth (ATP 563) ebenso erst nach beinhartem, 2:39-stündigem Kampf mit 6:7 (1), 7:6 (8), 6:3.

Melzer war gut in die Partie gestartet, breakte Nolan sogleich nach vier Gamebällen bei seiner vierten Chance, doch vergab bei 2:0 und 15:40 zwei Gelegenheiten zum Doppelbreak, musste darauf bei 3:2 nach 40:15 und bei 4:5 zu null den Aufschlag hergeben. Im zweiten Satz ließ er keine Breakbälle gegen sich zu, jedoch seinerseits zunächst fünf liegen: einen bei 2:2, drei bei 3:3 und 0:40, einen bei 5:5. Ehe ihm das Break zum 6:5 glückte, das er nach 0:30 ausservierte.

Ein dritter Durchgang musste also her, dort war es Melzer, der mehrmals die Vorentscheidung verabsäumte - ein 1:0 und 30:0 bei eigenem Service, je eine Breakmöglichkeit bei 2:2 und 3:3 reichten nicht aus, ein nach 2:3-Rückstand erspieltes 6:3 im finalen Tiebreak gleichfalls nicht. Erst ein Schlagfehler von Nolan beim vierten Matchball ließ den Deutsch-Wagramer letztlich erleichtert aufatmen. Während sein Gegner alle drei Breakbälle verwertete, nützte Melzer nur drei von 15 - dennoch gab es ein Happy End.

Oswald gewinnt Österreicher-Duell

Im Doppel war Melzer indes kein Erfolgserlebnis vergönnt. Er verlor in der ersten Runde mit dem Deutschen Mats Moraing das Österreicher-Duell gegen den Vorarlberger Philipp Oswald und den US-Amerikaner James Cerretani nach Satzführung noch mit 7:6 (6), 3:6 und 4:10 im Match Tiebreak. Cerretani/Oswald erwarten im Viertelfinale nun die zwei Argentinier Carlos Berlocq und Andres Molteni.

