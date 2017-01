Melzer verliert Revanchematch

Dienstag, 31.01.2017

Weil er bei den Australian Open in Melbourne mit drei Matcherfolgen in der Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen und dort erst nach vier Sätzen am späteren Turniersieger Roger Federer gescheitert war, ist Jürgen Melzer seit Montag nun wieder Nummer drei von Österreich. Doch die vieljährige Spitzenkraft im heimischen Tennis hat in den Bestrebungen, nach langwieriger Verletzungspause den Anschluss an die erweiterte Weltspitze zu finden, diesmal wieder einen Rückschlag erlitten. Der 35-Jährige ist beim ATP-Challenger in Quimper am Montagabend in der ersten Hauptrunde sogleich ausgeschieden, der Niederösterreicher (ATP 258) verlor gegen den Italiener Stefano Napolitano (ATP 172) nach 65 Minuten Spielzeit mit 3:6, 4:6. Eine doch etwas größere Enttäuschung nach seinen jüngsten, wieder starken Ergebnissen.

Melzer, der lediglich dank Protected Ranking im Hauptbewerb des 43.000-Euro+H-Hartplatz-Hallenturniers in Frankreich stand, hatte gegen seinen 21-jährigen Herausforderer schon 2015 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom eine 4:6,-5:7-Qualifikationsniederlage kassiert. Und dieses Mal erging es ihm keineswegs besser: Der Deutsch-Wagramer wehrte bei 0:1 früh zwei Breakbälle mit starken Aufschlägen ab, um per Doppelfehler schließlich dennoch sein Service abzugeben. Napolitano servierte am Ende nach Abwehr einer Breakchance aus - das blieb die letzte für Melzer in dieser Partie, die einzige im zweiten Satz wusste der Gegner bei 4:4 sofort zu verwerten. Der frühere Weltranglisten-Achte ist damit nur noch im Doppel im Bewerb, wo er zum ersten Mal in der neuen Saison mit dem Vorarlberger Julian Knowle startet.

