Melzer stolpert über das Aufschlagmonster

Mittwoch, 11.01.2017

Sein erstes Match gegen den 19-jährigen Australier Daniel Nolan (ATP 634) hatte er noch mit 4:6, 7:5, 7:6 (6) gewonnen, doch ein zweiter Erfolg im Tiebreak des dritten Satzes war Gerald Melzer beim ATP-Challenger in Canberra nicht vergönnt. Der 26-Jährige hat am Mittwoch, in den frühen Morgenstunden nach MEZ, einen abermaligen Tennis-Krimi diesmal verloren und ist bei seiner persönlichen Australian-Open-Generalprobe im Achtelfinale ausgeschieden. Der zweitgelistete Niederösterreicher (ATP 84) musste sich, in der zweiten Runde des 75.000-US-Dollar-Hartplatzturniers, dem Aufschlaggeschwindigkeits-Weltrekordhalter, Sam Groth (ATP 179) aus Australien, nach 2:12-stündigem Kampf mit 6:4, 4:6, 6:7 (2) beugen. Das Aus ereilte auch Philipp Oswald im Doppel-Viertelfinale: Der Vorarlberger unterlag, mit James Cerretani (USA) zweitgesetzt, den Argentiniern Carlos Berlocq und Andres Molteni glatt mit 3:6, 2:6.

Melzer (elf Asse, vier Doppelfehler) wies überraschenderweise die bessere Servicestatistik als Groth (elf Asse, zehn Doppelfehler) auf, es war dennoch nicht genug. Der Deutsch-Wagramer verwertete im ersten Satz zwar die einzige Breakchance bei 4:3, ließ allerdings im zweiten die lange Zeit einzige bei 2:2 aus, weil ihm sein Gegner exakt in diesem so wichtigen Augenblick ein Ass um die Ohren knallte. Im letzten Spiel musste Melzer dann plötzlich seinen Aufschlag abgeben und in einen dritten Durchgang. Wo er einen 1:4- und 2:5-Rückstand noch aufholte - im Tiebreak holte er aber ab einer 2:1-Führung keinen Punkt mehr. Österreichs Nummer zwei reist damit mit je einem Sieg und einer Niederlage vom ATP-Turnier in Doha bzw. dem ATP-Challenger in Canberra zu den Australian Open. Er steht in Melbourne das erste Mal in seiner Karriere direkt im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers.

