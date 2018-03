Julia Grabher besiegt Barbara Haas im Halbfinale von Sao Paolo

Julia Grabher hat das Österreicherinnen-Duell beim ITF-Turnier in Sao Paolo gewonnen: Grabher schlug im Halbfinale Barbara Haas in drei Sätzen.

Grabher setzte sich in der brasilianischen Metropole mit 6:2, 6:7 (4) und 6:3 durch und trifft im Endspiel auf die Slowenin Tamara Zidansek, die Turnierfavoritin Mariana Duque-Marino ebenfalls in drei Sätzen besiegte. Grabher ist in Sao Paolo an Position sechs gesetzt, Haas, die bestklassierte Österreicherin in den WTA-Rankings, an zwei.

Haas hatte bereits im Viertelfinale mit Andrea Gamiz aus Venezuela große Probleme gehabt, sich erst im Tiebreak des dritten Satzes durchgesetzt. Julia Grabher hingegen konnte Kräfte sparen, hatte sich gegen die favorisierte Spanierin Silvia Soler-Espinosa mit 6:3 und 6:2 durchgesetzt.