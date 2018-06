ATP Kitzbühel: Publikumsliebling Gael Monfils schlägt bei den Generali Open auf

Das Generali Open Kitzbühel ist um einen charismatischen Spieler und internationalen Publikumsliebling reicher: Gael Monfils wird vom 28. Juli bis 4. August in Kitzbühel aufschlagen.

Neben Dominic Thiem, Fernando Verdasco und Richard Gasquet beehrt mit dem 31-Jährigen Franzosen Gael Monfils nun ein weiterer Topstar die Gamsstadt. Am Rande der French Open in Paris bewiesen die Veranstalter des Generali Open Kitzbühel, allen voran Lizenzgeber Octagon, Verhandlungsgeschick und verpflichteten den französischen Publikumsmagneten für das ATP-250-Turnier von 28. Juli bis 4. August.

"Dank der guten Kontakte unseres Lizenzgebers haben wir frühzeitig in Erfahrung bringen können, dass Monfils unbedingt auf Sand spielen möchte und Kitzbühel gut in seinen Turnierkalender passt. Umso mehr freuen wir uns jetzt darüber, dass die Verhandlungen positiv verlaufen sind und Monfils zum ersten Mal in Kitzbühel aufschlagen wird", so die Veranstalter des Generali Open Kitzbühel Herbert Günther und Markus Bodner.

Monfils 2018 schon in Doha erfolgreich

Es ist die Kitzbühel-Premiere der ehemaligen Nummer 6 und aktuellen Nummer 37 der Welt. Monfils gilt als einer der extrovertiertesten Spieler auf der Tour, greift immer wieder tief in die Trickkiste und sorgt mit seinen spektakulären Ballwechseln für Jubelstürme bei den Fans. Den letzten seiner insgesamt sieben Titel feierte der Franzose heuer in Doha auf Hartplatz.

Dem Generali Open Kitzbühel wird Monfils sportlich, aber auch in Sachen Entertainment seinen Stempel aufdrücken - davon ist auch Turnierdirektor Alexander Antonitsch überzeugt: "Er ist einer der absoluten Publikumslieblinge, egal bei welchem Turnier, und unsere Fans können sich auf ihn freuen."