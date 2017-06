Feel Like A Player bei den Generali Open 2017

Erlebe

Feel Like A Player! Generali verlost 1x2 VIP-Packages für das ATP-Turnier in Kitzbühel von 29. Juli bis 05. August. Erlebt die Generali Open aus einer völlig neuen Perspektive, werft einen Blick hinter die Kulissen, seid bei der offiziellen Players Party dabei und übernachtet exklusiv im Spieler-Hotel!

Die Generali Open gehören seit vielen Jahren zu den absoluten Tennis-Highlights in Österreich und sind auch 2017 nicht aus dem Turnierkalender wegzudenken. Erstmals im Jahre 1904 ausgetragen, zählt das ATP-Turnier von Kitzbühel zu den traditionsreichsten Bewerben überhaupt.

Und auch bei der 73. Ausgabe des Turniers werden einige Topspieler in Kitz aufschlagen! Neben Titelverteidiger Paolo Lorenzi sind heuer unter anderem auch Pablo Cuevas, Fabio Fognini, Gilles Simon, David Ferrer und Viktor Troicki mit von der Partie. Auch das Brüderpaar Jürgen und Gerald Melzer sowie Liebling Philipp Kohlschreiber und Tommy Haas sind in Tirol dabei.

Feel Like A Player bei den Generali Open in Kitzbühel!

Aber: Nicht nur die Tenniselite gibt sich ein Stelldichein, auch ihr könnt die Generali Open exklusiv und vor Ort miterleben! Hauptsponsor und Namensgeber Generali verlost gemeinsam mit tennisnet 1x2 VIP-Packages für das Turnier in Kitzbühel am Dienstag, den 1. August - inklusive Übernachtung! Erlebt nicht nur hochklassiges Tennis aus nächster Nähe, sondern auch die einzigartige Atmosphäre in den Tiroler Alpen.

Was euch bei den Generali Open erwartet?

Exklusive Spielerpass-Akkreditierung

Zutritt zum Backstage-Bereich im Stadion

Einladung zur Players Party am Dienstagabend im Hotel Kempinski Das Tirol

Übernachtung im Spieler-Hotel Kempinski von Dienstag auf Mittwoch

So fahrt ihr zu den Generali Open nach Kitzbühel: Schickt uns unter dem Betreff "Generali-VIP" eine E-Mail an verlosung@tennisnet.com - schon nehmt ihr teil. Das Gewinnspiel läuft bis 23. Juli 2017, die Gewinner werden per Mail verständigt.

