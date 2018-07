ATP: Jürgen Melzer scheitert in Hamburg-Qualifikation denkbar knapp

Jürgen Melzer ist in der zweiten Qualifikations-Runde für das ATP-World-Tour-500-Turnier in Hamburg gescheitert. Die langjährige österreichische Nummer eins unterlag Nikoloz Basilashvili nach Führung knapp in drei Sätzen.

Lediglich ein gewonnenes Aufschlagspiel hat Jürgen Melzer gefehlt - das aber holte sich beim Stand von 5:4 für den Österreicher im dritten Satz Nikoloz Basilashvili aus Georgien. Wie auch die beiden folgenden Spiele - was in der Endabrechnung nach 2:13 Stunden ein 6:4, 4:6 und 7:5 für Basilahsvili ergab.

Schade natürlich aus Sicht von Melzer, der schon in Wimbledon im Qualifikations-Finale gegen Yannick Maden einen Matchball vergeben hatte.

Im Doppel geht Melzer in der Hansestadt mit Dominic Thiem an den Start. Die beiden Österreicher treffen in Runde eins auf Jan-Lennard Struff und dessen japanischen Partner Ben Mclachlan. Melzers langjähriger Partner, Philipp Petzschner, mit dem er vergangene Woche noch in Bastad gespielt hat, tritt in Hamburg mit Tim Pütz an.

