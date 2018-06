Thiem und Zverev bereit für die Adidas Club Challenge in Wörschach

Dominic Thiem und Alexander Zverev hautnah erleben - das wird die Adidas Club Challenge am 16. Juli 2018 im steirischen Wörschach bieten.

Etwas weniger als einen Monat ist noch Zeit, dann steht im steirischen Wörschach ein großartiges Tennis-Highlight an: Die Adidas Club Challenge kulminiert in einem Duell der beiden Ausnahmespieler Dominic Thiem und Alexander Zverev - eine Wiederauflage des Viertelfinales der French Open 2018 also.

Alle Information um das Event und die Tickets gibt es hier

Die Sportunion Wörschach/Sektion Tennis hatte sich unter zahlreichen Bewerbern in Deutschland und Österreich durchgesetzt und wird am 16. Juli das Treffen der deutschen Nummer eins mit jener aus Österreich ausrichten.

Thiem und Zverev mit Kurs auf London

Alexander Zverev liegt in der ATP-Weltrangliste im Moment auf Position drei, Dominic Thiem auf Rang sieben. Beide Spieler haben ausgezeichnete Chancen, sich wie schon 2017 gemeinsam für das ATP-Finale in London zu qualifizieren.

Bis dahin sind allerdings noch einige Turniere zu spielen: In der laufenden Woche in Halle/Westfalen, danach in Wimbledon. Gekrönt werden diese intensiven Wochen Mitte Juli dann noch mit dem Auftritt in Wörschach.