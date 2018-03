Peya besiegt Marach im Österreicher-Duell in Acapulco

Alexander Peya steht mit seinem Partner Nikola Mektic im Halbfinale der Doppel-Konkurrenz in Acapulco: Das Paar setzte sich gegen Oliver March und Mate Pavic in zwei Sätzen durch.

Im Duell zweier österreichisch-kroatischer Paare setzten sich Peya und Mektic nach 91 Minuten mit 7:5 und 7:5 gegen die regierenden Australian-Open-Sieger durch. Das siegreiche Duo schaffte es dreimal, den Aufschlag von Marach/Matic zu durchbrechen, Peya/Mektic gaben lediglich einmal ihr Service ab. Im Semifinale treffen die beiden nun auf Jamie Murray und Bruno Soares, einen ehemaligen Partner Peyas.

Der 37-jährige Peya steht im Moment auf Position 44 der Doppel-Weltrangliste, in Acapulco fehlen ihm noch zwei Match-Erfolge zu seinem 16. Turniersieg. Den vorerst letzten gab es 2017 in Shenzhen an der seite von Rajeev Ram. Oliver Marach steht in den Rankings auf Platz sechs, der Steirer hat neben seinem ersten Major in Melbourne mit Matic 2018 auch schon die Turniere in Doha und Auckland gewonnen.

Hier das Doppel-Tableau in Acapulco