Gerald Melzer stürzt "König von Quito"

Gerald Melzer ist beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Quito mit einem Paukenschlag ins Viertelfinale eingezogen. Die österreichische Nummer zwei fügte Titelverteidiger Victor Estrella Burgos die erste Niederlage beim Sandplatz-Event in Ecuador zu.



Die unfassbare Siegesserie von Victor Estrella Burgos bei dessen Lieblingsturnier ist gerissen. "Königsmörder" Gerald Melzer setzte sich gegen den dreifachen Quito-Champion, der mit einer makellosen 16:0-Bilanz ins Achtelfinale gegangen war, mit 4:6, 6:1 und 6:4 durch.

Nach exakt zwei Stunden Spielzeit verwandelte der 27-jährige Linkshänder seinen zweiten Matchball mit einem Ass durch die Mitte. Mit Beginn des zweiten Durchgangs hatte Melzer die Partie immer besser in den Griff bekommen. Im Entscheidungssatz breakte er Estrella Burgos zum 4:2 und ließ anschließend nichts mehr anbrennen.

In der Runde der letzten acht trifft der Wiener am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen Albert Ramos-Vinolas (Spanien/2) und Lokalmatador Roberto Quiroz, der vom Veranstalter mit einer Wildcard ausgestattet wurde. 2015 und 2017 war Melzer in Ecuador noch im Achtelfinale gescheitert.

Damit steht fest: In der höchstgelegenen Hauptstadt der Welt wird der Turniersieger erstmals nicht Victor Estrella Burgos heißen. Der 37-jährige Routinier mit dem großen Kämpferherz ist der einzige Spieler in der Tennisgeschichte, der drei Titel bei einem Event und keine Trophäe bei einem anderen ATP-Turnier holen konnte.