Auch Haider-Maurer in Rio de Janeiro schon raus

Mit Andreas Haider-Maurer ist beim ATP-World-Tour-500 Turnier in Rio de Janeiro bereits der zweite Österreicher ausgeschieden. Zuvor hatte Gerald Melzer verloren.

Im ersten Satz hielt Haider-Maurer bis zum 5:5 gut mit - musste dann aber doch seinen Aufschlag zum 5:6 abgeben. Das erste von vier Breaks in Folge für Bedene, der im zweiten Durchgang damit auf 5:0 davon zog. Und nach 79 Minuten sicher zum 6:0 ausservierte.

Der Slowene hatte in der vergangenen Woche seine ausgezeichnete Form unter Beweis gestellt, in Buenos Aires nach Siegen etwa gegen Lokalmatador Diego Schwartzman das Finale erreicht. Dort war dann allerdings Dominic Thiem eine Nummer zu groß. Haider-Maurer war in der argentinischen Hauptstadt ebenfalls am Start, er unterlag zum Auftakt Schwartzman.

Gerald Melzer hatte aus österreichischer Sicht den Dienstag eröffnet. Der Niederösterreicher unterlag Pablo Andujar - wie Haider-Maurer ein Mann auf einer Comeback-Mission - mit 5:7 und 2:6. Für Andujar bedeutete dies den ersten Match-Sieg nach mehr als zwei Jahren.

Dominic Thiem war erst am Abend brasilianischer Zeit im Einsatz. Der Sieger von Buenos Aires wurde gegen den Serben Dusan Lajovic gelost.

