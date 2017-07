"Manchmal geht's nur mit Kräutertropfen"

Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Dominic Thiem kommt aus einer tennisbegeisterten Familie - sowohl Papa Wolfgang wie auch Mama Karin sind Tennistrainer. Karin Thiem gab nun einen Einblick in ihre Welt.

Wenn Dominic Thiem spielt, schlägt der Puls in ganz Österreich ein paar Schläge höher. Bei manchen mehr, bei manchen weniger - zu ersterer Gruppe gehört sicher Karin Thiem, die Mutter von Dominic und Bruder Moritz. "Manchmal muss ich sogar Kräuterberuhigungstropfen nehmen. Moritz ist gar nicht nervös, Wolfgang ist auch immer sehr entspannt", erzählte sie nun der Seite insider.kia.com.

Sich selbst bezeichnet sie als "Mädchen für alles, oder das Missing Link", nach mehr als 20 Jahren als Tennistrainerin hat Karin Thiem den Job gewechselt und ist im Hintergrund für alles mögliche im Einsatz. Dass nach Dominic nun auch Bruder Moritz ("Sie sind komplett verschieden, ich glaube, sie verstehen sich auch deswegen so gut") das Elternhaus so langsam verlässt, sieht sie gelassen. "Ich genieße es, dass sie die Welt bereisen, sehr gut Englisch lernen, verschiedene Kulturen und Menschen treffen, alle Speisen ausprobieren können. So werden sie zu weltoffenen Menschen." Für Dominic Thiem geht die Reise in die weite Welt bald wieder los: Nach einem Kurzurlaub auf Sardinien steht die US-Hartplatzsaison schon vor der Tür. Der Puls bei Mama Thiem wird dann auch langsam wieder ansteigen.

