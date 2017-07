Letzte Tage am Strand

Erlebe

Nach einer harten Sandplatz- und Rasen-Saison heißt es für Dominic Thiem aktuell: Urlaub! Ein paar Tage noch zumindest, denn Ende der Woche geht die Vorbereitung auf die US-Hartplätze los.

Dominic Thiem hat seinen Turnierplan etwas angepasst. Nach dem übervollen 2016 sollten in der neuen Saison zumindest etwas weniger Turniere auf der Liste stehen. 16 sind es geworden bislang, Thiem ist damit weiterhin Spitzenreiter in den Top Ten, vor Alexander Zverev mit 14.

Wer viel spielt, muss Kräfte sammeln, und so gönnt sich Thiem nach seinem Wimbledon-Aus gegen Tomas Berdych ein paar Tage Urlaub auf Sardinien.

Am Donnerstag soll es nun wieder ins Training gehen, zur Vorbereitung auf die US-Saison, bei der Thiem mit Washington, Montreal, Cincinnati und den US Open plant. Das große Ziel neben Flushing Meadows natürlich: eine erneute Teilnahme an den ATP World Tour Finals zum Ende des Saison. Aktuell hat Thiem 3165 Punkte auf dem Jahreskonto, "500 Punkte braucht er mindestens noch", rechnete Coach Günter Bresnik gegenüber der Kronenzeitung. "Wieder dabei zu sein, wäre fabelhaft."

Die Aussichten im Jahr 2017 - sie sind für Dominic Thiem nicht nur am Strand von Sardinien glänzend!