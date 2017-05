Verletzt - Jürgen Melzer sagt French Open ab

Donnerstag, 18.05.2017

"Eine Sehne, die zum Ellenbogen führt, ist in Mitleidenschaft gezogen, ein paar Muskelfasern rundherum eingerissen", sagte Melzer im Gespräch mit der "Presse". Die Verletzung, die er sich in der vergangenen Woche beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence zugezogen hat, sei plötzlich gekommen, bei einem Schlag.

Die French Open sind das erfolgreichste Einzelturnier des Wieners. Hier stand er 2010 im Halbfinale. Einen eventuellen Antritt in der Doppelkonkurrenz in Paris will sich Melzer noch offenhalten.

Jürgen Melzer im Steckbrief