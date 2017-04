Dominic Thiem bleibt in den Top Ten

Montag, 03.04.2017

Dominic Thiem bleibt trotz seiner Zweitrunden-Niederlage gegen Borna Coric bei den Miami Open unter den zehn besten Spielern der Welt. Der Lichtenwörther wird in den aktuellen ATP-Weltrangliste an Position neun geführt, einen Platz schlechter also als in der letzten Veröffentlichung. Keine Veränderungen gab es für Gerald und Jürgen Melzer, die sich heute mit dem österreichischen Davis-Cup-Team nach Minsk aufmachen.

Der frisch gebackene Vater Jürgen rangiert nach wie vor auf 156, Bruder Gerald, der beim Challenger in Saint Brieuc als Top-Gesetzter Egor Gerasimov, einem möglichen Gegner in der Partie in Weissrussland, unterlegen war, wird als 109. geführt.

Bei den Damen hat nach wie vor Barbara Haas die Nase vorne, sie ist auf Rang 184 platziert. Unter den Top 200 findet sich mit Tamira Paszek (Position 199) lediglich eine weitere Österreicherin.

Die aktuelle WTA-Weltrangliste

Die aktuelle ATP-Weltrangliste