"Domi" Thiem scheitert in Sofia im Achtelfinale

Donnerstag, 09.02.2017

So hat sich Dominic Thiem seinen Auftritt beim ATP-World-Tour-250-Hartplatz-Hallenturnier in Sofia nicht vorgestellt. Der Weltranglisten-Achte traf nach einem Freilos auf den Finalisten der Generali Open in Kitzbühel 2016, Nikoloz Basilashvili. Im Premieren-Duell mit dem Georgier zog Thiem unerwartet den Kürzeren.

Der erste Durchgang war hart umkämpft. Erst im siebten Spiel konnte sich Basilashvili entscheidend absetzen. Der Weltranglisten-87. nutzte seine einzige Breakchance zum 4:3, hatte jedoch in seinen folgenden zwei Aufschlagspielen relativ wenig Mühe. Thiem fand auch in Satz zwei nicht in seinen Rhythmus. Im dritten Spiel verlor der 23-Jährige erneut den Aufschlag und kam auch in der Folge nicht mehr zurück.

Am Ende wurde es dramatisch: Basilashvili konnte zwei Matchbälle bei Aufschlag Thiem nicht nutzen und musste noch einmal zittern. Im letzten Aufschlagspiel hatte der French-Open-Halbfinalist von 2016 drei Breakchancen. Doch Thiem konnte die Partie nicht mehr drehen. Basilashvili nutzte seinen insgesamt vierten Matchball und trifft im Viertelfinale auf den Slowaken Martin Klizan, der sich gegen Daniel Brands durchgesetzt hatte.

