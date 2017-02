Fieber! Melzer muss große Chance sauen lassen

Dienstag, 21.02.2017

Zwei Österreicher stehen bei den Rio Open presented by Claro im Hauptbewerb - oder besser gesagt: standen. Denn während die rot-weiß-rote Spitzenkraft Dominic Thiem (ATP 8) erst im Night-Session-Spiel gegen den mit einer Wildcard ausgestatteten, ehemaligen Weltranglisten-Achten Janko Tipsarevic (ATP 96) aus Serbien einlaufen wird, ist das Event in Rio de Janeiro für Gerald Melzer bereits beendet, noch bevor es richtig begonnen hat. Der Niederösterreicher (ATP 108) kann krankheitsbedingt nicht zu seiner, ursprünglich für den späten Dienstagabend nach MEZ geplant gewesenen, Erstrunden-Begegnung antreten. Damit wird das Linkshänder-Duell mit Vorjahresfinalist Guido Pella (ATP 162) entfallen. Der Argentinier trifft stattdessen auf den Hattrick-Gewinner von Quito und Qualifikationsfinal-Verlierer Victor Estrella Burgos (ATP 94) aus der Dominikanischen Republik, der als Lucky Loser für Melzer nachrückte.

Dass Melzer sein Auftaktmatch nicht bestreiten kann, war von den Veranstaltern am Dienstag um 20:30 Uhr nach MEZ auf Twitter bekanntgegeben worden. "Ich bin krank", verriet der 26-Jährige später auf Nachfrage von tennisnet.com hin, "ich habe Fieber." Welche Auswirkungen dies auf die weitere Planung habe? "Ich hoffe, dass ich bis Sao Paulo wieder fit bin", sagte der Deutsch-Wagramer, dort will er nächste Woche ein ATP-World-Tour-250-Event spielen - das letzte auf Sand vor dem bevorstehenden ATP-Masters-1000-Doppelpack in den USA im März auf Hardcourt (Indian Wells und Miami). Melzer muss mit seinem unfreiwilligen Verzicht auf Rio de Janeiro eine große Chance auf fette Punkte sausen lassen, liegt der Hauptbewerbs-Cut-off doch lediglich bei ATP-Rang 96 - für ein ATP-World-Tour-500-Event ein schwacher Cut. Für Österreichs Nummer zwei wäre es erst die dritte Hauptfeld-Teilnahme in dieser Kategorie nach Hamburg und den Erste Bank Open 500 in Wien im Vorjahr gewesen, ein Premierensieg auf dieser Ebene muss also zumindest vorläufig weiter warten.

Hier die Ergebnisse aus Rio de Janeiro: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation, Doppel-Qualifikation.

Hier der Spielplan.

