"Domi" Thiem bricht den Bann

Freitag, 24.02.2017

Mit seinem Traumjahr 2016 hat sich Dominic Thiem die Latte hoch gelegt. Und macht keinen Hehl daraus, dass die Resultate 2017 bisher nicht gänzlich zu seiner Zufriedenheit ausgefallen sind, noch weniger aber ist es sein Spiel. Doch in dieser Woche schickt sich der 23-Jährige an, die Ansprüche an sich selbst diesmal in beiden Angelegenheiten zufriedenzustellen. Der kurze Ausflug auf Sand für nur ein einziges Turnier hat sich für den rot-weiß-roten Youngster schon jetzt ausgezahlt, denn bei den Rio Open presented by Claro hat der Lichtenwörther endlich ein erstes Halbfinale in der neuen Spielzeit erreicht. In seinem vierten Viertelfinale in diesem Jahr fertigte der zweitgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) bei dem ATP-World-Tour-500-Event in Rio de Janeiro den Argentinier Diego Sebastian Schwartzman (ATP 51) nach eindrucksvoller, bloß 75-minütiger Vorstellung mit 6:2, 6:3 ab. Hiermit kämpft der Schützling von Österreichs Startrainer Günter Bresnik am späten Samstagabend nach MEZ gegen den fünftpositionierten, spanischen Linkshänder Albert Ramos-Vinolas (ATP 25) um einen Platz im Endspiel.

