Coups für Gerald Melzer und Philipp Oswald

Montag, 06.02.2017

Gute Erinnerungen verbindet Gerald Melzer mit den Ecuador Open in Quito: Vor zwei Jahren hatte er hier den ersten ATP-Hauptfeld-Sieg seiner Laufbahn verzeichnet. Und auch bei seiner Rückkehr scheint es das damals erstmals ausgetragene ATP-World-Tour-250-Hartplatzturnier in der Hauptstadt von Ecuador mit dem 26-Jährigen gut zu meinen. Denn Österreichs aktuelle Nummer zwei hat am Montagabend nach MEZ das Auftaktspiel gewonnen und dabei sogleich einen Gesetzten eliminiert. Der Niederösterreicher (ATP 106) besiegte in der ersten Runde im Hauptbewerb den sechstgelisteten Argentinier Horacio Zeballos (ATP 69) nach rund 2:22 hart umkämpften Stunden hauchdünn mit 6:7 (4), 6:3, 7:6 (4). Der Deutsch-Wagramer servierte 14 Asse (bei sieben Doppelfehlern), trotzte den stolzen 21 Assen (bei neun Doppelfehlern) seines Gegners und steht dadurch also im Achtelfinale. Wo es für ihn frühestens am Mittwoch gegen den genauso aufschlagstarken Brasilianer Joao Souza (ATP 129) oder gegen den italienischen Qualifikanten Federico Gaio (ATP 179) geht.

Melzer hatte zuletzt einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen und bei seinem Australian-Open-Hauptfeld-Debüt nach vergebenem Matchball eine Auftaktniederlage gegen den erst 17 Jahre alten Australier Alex de Minaur kassiert. Gleich am Anfang seiner Südamerika-Tournee rehabilitierte er sich jetzt allerdings und bot im Linkshänder-Duell mit Zeballos auf rund 2850 Meter Seehöhe eine tolle Leistung. Im ersten Satz verlor er bis zum Tiebreak nur zwei Punkte bei eigenem Aufschlag (einen davon per Doppelfehler), zog jedoch trotz 33:33 in Punkten den Kürzeren. Ein Minibreak zum 1:2 schenkte ihm Zeballos noch mit einem Doppelfehler zurück - ein ebensolcher zum 2:4 und ein Rückhand-Slice-Angriffsballfehler zum 4:7 wurden Melzer aber zum Verhängnis. Im zweiten Durchgang wehrte er dafür bei 1:1 und 15:40 zwei Chancen von Zeballos zur möglichen Vorentscheidung ab, breakte selbst im nächsten Game und zwang den Südamerikaner mit dem neunten Ass in einen dritten Abschnitt. Dort verabsäumte Melzer seinerseits die Vorentscheidung, freilich, weil Zeballos mit einem spektakulären wie riskanten Rückhand-Winner bei 2:2 und einem Ass bei 3:3 nervenstark je einen Breakball abwehrte. Im alles entscheidenden Tiebreak gab ihm Zeballos neuerlich ein Minibreak zum 1:2 durch einen Doppelfehler zurück - doch damit genug der Parallelen: In der Entscheidung präsentierte sich Melzer weniger passiv und mutiger als in jener des ersten Satzes und wurde dafür belohnt.

Auch Oswald mit starkem Auftakt

Wenige Minuten zuvor war das erste Hauptfeld-Spiel des Turniers im Doppel beendet worden - und hatte gleichfalls eine höchst erfreuliche Überraschung aus rot-weiß-roter Sicht gebracht. Philipp Oswald nahm mit seinem Stammpartner James Cerretani nämlich das topgesetzte Duo raus. Der Vorarlberger und der US-Amerikaner bezwangen den Mexikaner Santiago Gonzalez und den Spanier David Marrero, seines Zeichens Masters-Doppelchampion 2013, mit 6:4, 7:5.

Weitere Informationen folgen.

Hier die Auslosungen und Ergebnisse aus Quito: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation.

Hier der Spielplan.

Gerald Melzer im Steckbrief

Philipp Oswald im Steckbrief