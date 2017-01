Melzer kriegt Duell mit Roger Federer

Samstag, 14.01.2017

Erst seit Sommer 2016 ist er wieder zurück auf der Tour. Jetzt hat Jürgen Melzer einmal mehr ein tolles Highlight im Zuge seines Comebacks nach seiner Schulteroperation im Herbst 2015 gesetzt: Der 35-Jährige hat bei den Australian Open in Melbourne nun auch sein drittes Match in der Qualifikation gewonnen und steht ergo zum 52. Mal in seiner Karriere im Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers, zum ersten Mal seit den US Open 2015 (zweite Hauptrunde). Der routinierte Niederösterreicher (ATP 296), der nur dank eines Protected Rankings überhaupt in der Vorausscheidung aufschlagen durfte, bezwang am Samstag, in den frühen Morgenstunden nach MEZ, im Qualifikationsfinale den an Position 20 gelisteten US-Amerikaner Rajeev Ram (ATP 132) nach 1:31 Stunden Spielzeit mit 6:2, 3:6, 6:3. Im Hauptfeld wartet kein Geringerer als der 17-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer. Der auf 17 gesetzte Schweizer (ATP 17) gibt in Down Under sein Comeback nach seinen Verletzungsproblemen aus dem Vorjahr.

