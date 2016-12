"Domi" Thiem zeigt seinen Top-Körper

Donnerstag, 29.12.2016

Zur Wahl zu "Österreichs Sportler des Jahres" hatte es für Dominic Thiem 2016 letztlich nicht gereicht - es war "nur" der zweite Platz hinter Ski-Superstar Marcel Hirscher geworden. Doch vielleicht hätte es sich die Jury, in Form der rot-weiß-roten Sportjournalisten, anders überlegt, wenn sie zuvor diese Fotos des neuen, österreichischen Tennishelden gesehen hätte. Fotos, die den Arbeitsschweiß erkennen lassen, den der Niederösterreicher investieren musste und muss, um seinen Körper in Top-Form zu bringen und mittlerweile zu den besten acht Spielern in der ATP-Weltrangliste zu gehören. Und die demonstrieren, warum der 22-Jährige - neben seinem Charakter - in der Damenwelt exzellent anzukommen scheint. Übrigens, Thiem ist seit Herbst von seiner vormaligen Freundin Romana Exenberger getrennt und somit wieder zu haben...

Dominic Thiem im Steckbrief

Erlebe die WTA- und ATP-Tour Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Editorial - Tennisnet und SPOX: We are One!