VIP-Finaltickets für das ATP in Kitzbühel gewinnen

Dienstag, 06.06.2017

Gewinne mit Interwetten 1X2 VIP-Finaltickets für das ATP in Kitzbühel

Bereits zum 73. Mal geht heuer das ATP-Turnier in Kitzbühel über die Bühne und kann auch 2017 mit einigen Topspielern aufwarten. So werden neben Titelverteidiger Paolo Lorenzi mit Pablo Cuevas, David Ferrer, Gilles Simon, Viktor Troicki und Philipp Kohlschreiber weitere Topspieler in den Tiroler Alpen aufschlagen.

100 € Bonus bei Interwetten kassieren

Ebenfalls dabei sein werden Jürgen und Gerald Melzer sowie Tommy Haas, der in Kitzbühel seinen Abschied von der Tour feiern wird. Ausgetragen wird das Turnier natürlich auch diesmal im Kitzbüheler Tennisstadion am Kapserfeld, das eine einzigartige Atmosphäre bietet.

VIP im Kitzbühel-Finale? So geht's!

Und das Beste: Ihr könnt exklusiv dabei sein! Interwetten ist auch dieses Jahr Premium-Partner beim ATP in Kitzbühel und verlost 1x2 VIP-Tickets für das Finale inklusive zwei Übernachtungen! Genießt Tennis auf höchstem Niveau, erlebt die Tennisstars hautnah, lasst euch von der einmaligen Stimmung in Kitzbühel mitreißen und seid exklusive Gäste von Interwetten.

Meldet euch gleich hier und jetzt an und spielt mit. Jeder Teilnehmer erhält nach der Anmeldung einen Wett-Gutschein über 5,- € von Interwetten, die Einlösung des Gutscheins sowie ein Mindestalter von 18 Jahren sind Voraussetzung zur Teilnahme. Das Gewinnspiel läuft bis 21. Juli 2017. Macht mit und sichert euch unvergessliche Momente beim ATP-Turnier in Kitzbühel!

Interwetten - Wetten ist unser Sport