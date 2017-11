3 Stars, 3 Courts & viele Kinderträume

3 Euro an die Kinderkrebshilfe für jeden Schlag mit den Stars! Die Merkur Tennis-Charity mit den Tennisstars Karolína und Kristýna Plíšková sowie Sebastian Ofner für die Österreichische Kinderkrebshilfe.

Die Merkur Tennis-Charity fördert mit einer einzigartigen Aktion die Österreichische Kinderkrebshilfe und den österreichischen Tennisnachwuchs: Am 25.11.2017 haben Kinder und Jugendliche des Steirischen Tennisverbands im Hotel Tennisparadies in Graz die einmalige Chance, mit drei Tennis-Weltstars (Karolína und Kristýna Plíšková sowie Sebastian Ofner) zu spielen: Über eine Stunde lang können die Youngsters auf 3 Courts gegen ihre Idole aufschlagen.

Jeder Schlag kann von Privatpersonen oder Firmen um 3 Euro "gekauft" werden - jeder Cent davon ist eine Spende an die Österreichische Kinderkrebshilfe. Natürlich können auch ganze Schlagkontingente gekauft werden, um sowohl die kranken Kinder maximal zu unterstützen als auch dem Tennisnachwuchs mehr Spielzeit zu ermöglichen.

Cooles Rahmenprogramm für alle Kinder:

Foto-Corner

Autogrammkarten

Erfrischende Drinks

Gesunde Snacks

Lifestyle-Checks

Jede Spende geht 1:1 an die Österreichische Kinderkrebshilfe und ist steuerlich absetzbar. Bei Interesse an einer Spende wenden Sie sich bitte an marketing@merkur.at.

Gewinnspiel

Im Rahmen dieser Aktion verlost die Merkur Versicherung noch drei Plätze für tennisbegeisterte Kinder, die von den Teilnehmern unseres Facebook-Gewinnspieles nominiert werden.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen (ausgenommen Mitarbeiter der Merkur Versicherung AG und ihrer Konzerntöchter) ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit Hauptwohnsitz in Österreich, die bis 21.11.2017, 19:00 Uhr im Kommentarbereich zum entsprechenden Posting auf www.facebook.com/merkur.at/videos/1923698591180717/ bekannt gegeben haben, warum Bewegung für sie wichtig ist. Unter allen Teilnehmern wird verlost: Ein kurzes Spiel gegen entweder Karolina oder Krystina Pliskova oder Sebastian Ofner im Rahmen der Charity-Aktion der Merkur Versicherung am 25.11.2017 zw. 9.00 Uhr und 12.00 Uhr im Tennisparadies Graz. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner muss jeweils ein Kind im Alter von 7 bis 14 Jahren für dieses Spiel nominieren und wird schriftlich unter ihrem/ seinem Kommentar benachrichtigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit und wird auch nicht durch Facebook unterstützt.