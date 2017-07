Tennis & Sonnenschutz - das solltet ihr wissen

Erlebe

live Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale

Der Sommer ist da, ab auf den Tenniscourt! Doch Achtung: Unterschätzt während euren heißen Duellen die Sonne nicht!

Daylong™ und tennisnet klären über häufig gestellte Fragen und Mythen zum Sonnenschutz auf. Und on top verlosen wir ein VIP-Package für das Finalwochenende des ATP-Turniers in Kitzbühel.

Muss ich Kinder beim Tennisspielen besonders vor der Sonne schützen?

Die Haut von Kindern ist nicht optimal auf die Sonne eingestellt. Sie ist dünner und besitzt eine geringere Schutzfunktion als diejenige von Erwachsenen. Kinder sollen sich deshalb vor allem im Schatten aufhalten und besonders die Mittagssonne zwischen 11 Uhr und 15 Uhr meiden. Ungeschützte Körperstellen sollten auf jeden Fall mit Sonnenschutzmitteln eingecremt und auch nachgecremt werden. Zum Beispiel nach starkem Schwitzen, Abtrocknen, Kontakt mit Wasser oder Sand. Kinder sollten außerdem primär nach der "4H-Regel" geschützt werden: Langes Hemd, lange Hose, Hut, hoher Sonnenschutzfaktor.

Schützt Kleidung auf dem Tenniscourt vor der Sonne?

Bekleidung schützt in einem gewissen Masse vor UV-Strahlung, wie hoch der Schutz ist, hängt jedoch vom Material und der Verarbeitung (Bedruckung, Färbung) ab. So weist z. B. ein nasses T-Shirt nur einen Sonnenschutzfaktor von ca. 5 auf. Deshalb ungebingt auch bedeckte Körperstellen eincremen! Spezifische Funktionsbekleidung für das Tennisspielen, die UV-Schutz bietet, ist im Sporthandel erhältlich.

UV-Durchlässigkeit verschiedener für Kleidungsstücke

© Daylong

Was passiert, wenn ich während dem Tennismatch schwitze?

Beim Tennisspielen und bei allen sportlichen Aktivitäten ist es wichtig, dass der Schweiß verdampfen und den Körper damit kühlen kann. Sonnenöle beispielsweise behindern diesen Vorgang, daher sollten vor dem Gang auf den Tennisplatz wasser- bzw. schweißbeständige Sonnenschutzprodukte aufgetragen werden.

VIP-Wochenende in Kitzbühel gewinnen

Ihr wollt 1x2 VIP-Packages für das ATP-Turnier in Kitzbühel inklusive Übernachtung von Freitag auf Samstag gewinnen? So geht's!

Kommentiert und teilt unseren Facebook-Beitrag, schon seid ihr in der Verlosung! Das Gewinnspiel läuft bis 23. Juli 2017.

Macht mit und seid am Finalwochenende des legendären Turniers in Kitzbühel exklusiv dabei. Sonnencreme nicht vergessen ;-).

