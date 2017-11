Hochspannung vor letztem Vorrundenspieltag der BIDI BADU Next Gen Finals der HTT

Hochspannung herrscht vor dem dritten und abschließenden Spieltag der Gruppenphase bei den BIDI BADU...

Hochspannung herrscht vor dem dritten und abschließenden Spieltag der Gruppenphase bei den BIDI BADU Next Gen Finals. Vorvallem noch in Pool B, wo der nach zwei Vorrundensiegen souverän führende HTT-US-Open-Semifinalist Julian Rainer zwar unabhänigig vom Ausgang der Matches am heutigen Sonntag als Halbfinalist feststeht, die drei anderen Mitstreiter aber noch allesamt konkrete Aufstiegschancen besitzen. In Gruppe A musste indes Mai-Masters-Series-1000-Finalist Adrian Vorhemus mit einer Grippe-Erkrankung wie erwartet seine letzte Vorrundenpartie canceln, womit sich WAC-Jungstar Nicolas Moser als erster Spieler über einen Platz in der Vorschlussrunde des Saisonfinales der besten U21 Spieler der HTT im UTC La Ville freuen darf. Die Rolle des Ersatzmannes für den erkrankten Vorhemus wird übrigens Madzedoniens Jungstar Tarik Mustafik von WAT Landstrasse einnehmen. Ein Bericht von C.L

Vorhemus-Erkrankung lässt prognostiziertes Traumfinale bei den BIDI BADU Next Gen Finals der Hobby-Tennis-Tour im UTC La Ville platzen

Aus dem von vielen HTT-Insidern erwarteten Traumfinale bei der Premieren-Auflage der BIDI BADU Next Gen Finals im UTC La Ville zwischen den beiden niederösterreichischen Youngsters Julian Rainer und Adrian Vorhemus wird definitiv nichts. Während HTT-Erste Bank Open 500 Semifinalist Julian Rainer in Gruppe B die Gegnerschaft düpierte, die Herren De Giacomo & Schischlik ohne Satzverlust vom Platz schickte und sich so vorzeitig sein Ticket für das Halbfinale der BIDI BADU Next Gen Finals sicherte, ließ die “doppelte Vorhand” Adrian Vorhemus das prognostizierte Traumfinale platzen. Der 16jährige musste im Gruppe A-Schlager gegen Nicolas Moser am Samstag Abend beim Stand von 6:4, 3:6, 0:1 verkühlt und entkräftet aufgeben, und sagte am Vormittag auch sein Kommen für das letzte Vorrunden-Duell gegen Clemens Rattasits ab. Damit stehen schon vor dem heute anstehenden Vorrunden-Nachmittag die Herren Moser und Berger als Aufsteiger aus Gruppe A fest, geklärt wird im direkten Duell der beiden Jungstars nur mehr die Reihenfolge ihres Semifinaleinzuges. Sollte nämlich Berger das Duell mit Moser für sich entscheiden, dann würde der topgesetzte Wiener trotz seines Fehlstarts am Eröffnungstag noch als Gruppensieger den Aufstieg in die Vorschlussrunde der Next Gen Finals feiern.

Julian Rainer Fixaufsteiger aus Gruppe B, wo noch alle Spieler Chancen auf den Semifinaleinzug bei den BIDI BADU Next Gen Finals besitzen

Richtig spannend verläuft hingegen das Aufstiegsrennen in Gruppe B, wo sich vor dem abschließenden dritten Spieltag neben Fix-Aufsteiger Julian Rainer auch noch die drei anderen Akteure Hoffnungen auf einen Platz im “Semi” machen dürfen. Selbst der mit zwei Vorrunden-Niederlagen derzeit auf Zwischenrang 4 positionierte Marcus Schischlik darf noch mit einem Aufstieg rechnen, nämlich dann, wenn der 21jährige seinen abschließenden Konkurrenten Nicolas De Giacomo in zwei Sätzen bezwingen sollte, und er gleichzeitig mit einem Sieg von Gruppen-Dominator Julian Rainer Schützenhilfe bekommen würde. De Giacomo wäre mit einem vollen Erfolg über Schischlik sicher durch, und für Laporta kann dieser heutige November-Sonntag alle Optionen bereit halten. Der 15jährige Hirn-Schützling ist in der kuriosen Situation, dass ihm ein Sieg über Juian Rainer entweder den Gruppensieg (bei gleichzeitiger Niederlage von De Giacomo gegen Schischlik) oder das Vorrunden-Aus (bei gleichzeitigem Zweisatzsieg von De Giacomo über Schischlik) bescheren könnte. Gibt De Giacomo gegen Schischlik im Erfolgsfall einen Satz ab, dann könnte das große Zählen der “Games” einsetzen. Für Hochspannung ist also am heutigen Nachmittag definitiv gesorgt.